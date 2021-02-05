Спасатели напоминают населению о необходимости соблюдения антиковидных мер (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить профилактические мероприятия против COVID-19.

На этой неделе сотрудники ГИЧС побывали в 54 населённых пунктах в районах Унгены, Бессарабка, Штефан-Водэ, Новые Анены, Дрокия, Сороки, а также в Гагаузии. Профилактические мероприятия проводились и в секторах муниципия Кишинёв.

Спасатели рассказали гражданам о мерах защиты от коронавируса. Население призвали избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, прикрывать нос и рот при чихании и кашле и как можно чаще мыть руки. Жителям сёл раздали более 720 информационных листовок.

В профилактических мероприятиях было задействовано 47 сотрудников ГИЧС и 12 единиц техники.

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