Спасатели напоминают гражданам о правилах поведения в жару

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Согласно предупреждению синоптиков, на этих выходных на территории страны сохранится жаркая погода. Температуры будут достигать + 36 °C. Также до 14 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера.

В этой связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям ещё раз предупреждает население об опасности возникновения пожаров. Во избежание исключительных ситуаций пожарные призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Жителей просят не разводить огонь для уничтожения бытовых отходов и сухой растительности вблизи жилых домов, а также лесных и сельскохозяйственных угодий. Взрослым настоятельно рекомендуется следить за несовершеннолетними и не позволять им играть с огнём. Купание в водоёмах, не оборудованных спасательными станциями, а также в нетрезвом состоянии, категорически запрещено.

Спасатели также рекомендуют гражданам не покидать дома в дневное время, защищаться от солнечных лучей в тенистых местах, употреблять как можно больше воды. В случае возникновения каких-либо опасных ситуаций необходимо звонить в службу 112.

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