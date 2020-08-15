Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде.
Так, на этой неделе с информационной кампанией спасатели побывали в 26 районах страны. В их числе – Бельцы, Сороки, Дондюшаны, Бричаны, Ниспорены, Фалешты, Калараш, Унгены, Штефан-Водэ, Бессарабка.
В Кишинёве сотрудники ГИЧС проинформировали более 1 500 человек, отдыхавших вблизи водоёмов. Также были проинспектированы территории частных бассейнов в столичных пригородах.
Спасатели призывают граждан не купаться в сильную жару, в местах, где нет спасательных станций, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Взрослых просят внимательно следить за купающимися детьми.
Кампания по предотвращению случаев утопления будет и далее проводиться во всех районах страны.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
И еще вопрос? А зачем на Рышкановском озере служба спасателей, № 7 (бывший парк Главана)
если водная территория перекрыта? За что им платят по 8000 лей?
На улице жара и дети получают тепловые удары.
Ну проявили характер и будет. В озеро никто толпами не прыгает. Так что нечего так особо опасаться)). Это элементарное неумение работать с публикой. Люди вполне послушны и выполняют требования. А то что бывают эксцессы, так почему все должны страдать из за единичных
случаев?
Лучше всех их сократить до одного, а остальные деньги малоимущим, которые не могут
ехать на курорты.