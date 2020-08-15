Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде (ФОТО)

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде.

Так, на этой неделе с информационной кампанией спасатели побывали в 26 районах страны. В их числе – Бельцы, Сороки, Дондюшаны, Бричаны, Ниспорены, Фалешты, Калараш, Унгены, Штефан-Водэ, Бессарабка.

В Кишинёве сотрудники ГИЧС проинформировали более 1 500 человек, отдыхавших вблизи водоёмов. Также были проинспектированы территории частных бассейнов в столичных пригородах.

Спасатели призывают граждан не купаться в сильную жару, в местах, где нет спасательных станций, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Взрослых просят внимательно следить за купающимися детьми.

Кампания по предотвращению случаев утопления будет и далее проводиться во всех районах страны.

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Комментарии (1)

  1. И еще вопрос? А зачем на Рышкановском озере служба спасателей, № 7 (бывший парк Главана)
    если водная территория перекрыта? За что им платят по 8000 лей?
    На улице жара и дети получают тепловые удары.
    Ну проявили характер и будет. В озеро никто толпами не прыгает. Так что нечего так особо опасаться)). Это элементарное неумение работать с публикой. Люди вполне послушны и выполняют требования. А то что бывают эксцессы, так почему все должны страдать из за единичных
    случаев?
    Лучше всех их сократить до одного, а остальные деньги малоимущим, которые не могут
    ехать на курорты.

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