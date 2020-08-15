Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде (ФОТО)

0

Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде.

Так, на этой неделе с информационной кампанией спасатели побывали в 26 районах страны. В их числе – Бельцы, Сороки, Дондюшаны, Бричаны, Ниспорены, Фалешты, Калараш, Унгены, Штефан-Водэ, Бессарабка.

В Кишинёве сотрудники ГИЧС проинформировали более 1 500 человек, отдыхавших вблизи водоёмов. Также были проинспектированы территории частных бассейнов в столичных пригородах.

Спасатели призывают граждан не купаться в сильную жару, в местах, где нет спасательных станций, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Взрослых просят внимательно следить за купающимися детьми.

Кампания по предотвращению случаев утопления будет и далее проводиться во всех районах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.