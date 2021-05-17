Спасатели напоминают гражданам, как минимизировать пожарные риски (ФОТО)

Спасатели напоминают гражданам, как минимизировать пожарные риски (ФОТО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактическую кампанию, направленную на минимизацию рисков взрывов или пожаров при эксплуатации газовых баллонов и/или установок в быту. 

Так, на прошлой неделе инструктаж прошли 2 847 человек из 1 021 домовладения, а также сотрудники 47 газозаправочных станций. Гражданам рассказали о необходимости систематической проверки имеющихся газовых установок, а также о правилах хранения газовых баллонов вне жилья.

С начала кампании спасатели посетили 1 316 населённых пунктов страны. О рисках проинформировали почти 70 000 человек.

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