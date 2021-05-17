Спасатели напоминают гражданам, как минимизировать пожарные риски (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактическую кампанию, направленную на минимизацию рисков взрывов или пожаров при эксплуатации газовых баллонов и/или установок в быту.

Так, на прошлой неделе инструктаж прошли 2 847 человек из 1 021 домовладения, а также сотрудники 47 газозаправочных станций. Гражданам рассказали о необходимости систематической проверки имеющихся газовых установок, а также о правилах хранения газовых баллонов вне жилья.

С начала кампании спасатели посетили 1 316 населённых пунктов страны. О рисках проинформировали почти 70 000 человек.

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