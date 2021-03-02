Спасатели информируют население о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования

Спасатели информируют население о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования

ГИЧС продолжает кампанию по профилактике несчастных случаев при использовании газа населением. 

За последнюю неделю спасатели провели ряд профилактических мероприятий и обучили мерам безопасности около 10 000 жителей в 112 населённых пунктах страны. Граждан предупредили об опасности неправильного использования газовых баллонов и установок. В общественных местах раздали 1 130 информационных листовок по этой теме.

Также спасатели ​​провели обучение сотрудников более 200 АЗС. Всего с начала акции специалисты ГИЧС проинформировали более 22 000 потребителей из 265 населённых пунктов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md