Спасатели информируют население о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования

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ГИЧС продолжает кампанию по профилактике несчастных случаев при использовании газа населением.

За последнюю неделю спасатели провели ряд профилактических мероприятий и обучили мерам безопасности около 10 000 жителей в 112 населённых пунктах страны. Граждан предупредили об опасности неправильного использования газовых баллонов и установок. В общественных местах раздали 1 130 информационных листовок по этой теме.

Также спасатели ​​провели обучение сотрудников более 200 АЗС. Всего с начала акции специалисты ГИЧС проинформировали более 22 000 потребителей из 265 населённых пунктов.

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