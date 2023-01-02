Спасатели достали мужчину из 30-метровой скважины

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В Терновке 56-летний мужчина уронил мобильный телефон в артезианскую скважину, расположенную во дворе его дома. Решил достать гаджет самостоятельно, но не учёл, что диаметр скважины слишком узкий для взрослого человека.

Вниз мужчина прыгнул с поднятыми руками, в таком положении и «застыл» на глубине. Жена пострадавшего вызвала спасателей, пишет mvdpmr.org.

Падая вниз, мужчина запутался в кабеле насоса. Именно с его помощью пострадавшего подняли на поверхность. Врачи увезли мужчину на обследование. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

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