Спасатели достали из Прута тело утонувшей несколько дней назад девочки

Спасатели достали из Прута тело утонувшей несколько дней назад девочки

На третий день поисков водолазы нашли и достали из Прута вблизи села Петрешты Унгенского района тело утонувшей 15-летней девочки.

Поиски начались в четверг вечером, 28 июля, и завершились утром в субботу, 30 июля. Задача водолазов была усложнена из-за сильного течения и плохой видимости в воде, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что отец девочки со своими приятелями вошли в реку искупаться. Дети, которые отдыхали со взрослыми, вышли на берег, а 15-летнюю девочку потеряли из виду. На место прибыли водолазы.

По данным ГИЧС, с начала текущего года в водоёмах страны утонули 37 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

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