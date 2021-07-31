Спасатели достали из Днестра тело пропавшего подростка

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Сегодня утром водолазы ГИЧС продолжили поисковые работы на Днестре и обнаружили тело 15-летнего подростка в 1 км от Дубоссарской ГЭС.

Спасатели вытащили тело несовершеннолетнего с помощью спецоборудования. По данным ведомства, поиски пропавшего длились более 25 часов.

Напомним, 15-летний подросток пропал после того, как во время сплава по Днестру перевернулся импровизированный плот.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонули 64 человека, в том числе 13 несовершеннолетних.

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