Спасатели выступили с рекомендациями в связи с надвигающимся на Молдову циклоном

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Синоптики предупреждают, что на Молдову надвигается циклон – 27 и 28 января ожидаются осадки, сильный ветер и гололёд.

В данной связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает водителей быть внимательными на дорогах. Отправляясь в путь, следует иметь с собой запас еды и воды, теплые вещи, а в багажнике – песок, лопату и цепи для шин. Также необходимо убедиться в том, что ваш телефон заряжен, чтобы в случае экстренных ситуаций вы могли позвонить в специализированные службы.

Родителей просят следить за детьми и не разрешать им самим идти и возвращаться со школы. В чрезвычайных ситуациях следует обращаться в службу 112.

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