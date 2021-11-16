Спасают по одёжке

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О том, как добрая воля не позволяет малоимущим замёрзнуть

В наши дни, когда люди не могут приобрести дорожающие с каждым днём продукты питания, вопросы покупки одежды откладываются до наступления лучших времён. Для многих семей недосягаемыми становятся даже пункты продажи секонд-хенда – вещей, бывших в употреблении. Когда государство самоустраняется, на помощь приходят общественные организации.

Дело совести

У кого-то в комодах накопилось много вещей, а у кого-то все сносились. Перераспределением их среди населения пять лет назад занялась социальная миссия Diaconia в рамках проекта «Банк одежды». Подобная практика в различных вариантах давно существует во многих странах, в том числе как вид социального бизнеса. Вещи из специальных контейнеров сортируются, обрабатываются и реализуются как на внутренних рынках, так и за их пределами. Вырученные деньги идут на социальные нужды.

Как уточнил исполнительный директор миссии Diaconia Игорь Белей, менталитет граждан и вся социальная система Молдовы не подходят под западный формат. Поэтому остановились на социальном проекте.

– Первые два года мы сортировали вещи, на что уходило около €20 тыс., а для нас это очень большая сумма, – рассказывает Игорь Белей. – Поэтому мы возложили эту работу на местные приходы, но и там нельзя было создавать склады. Небольшие гранты мы использовали для обустройства в различных населённых пунктах так называемых социальных гардеробных, которых сейчас около 30. Вещи – не мусор, поэтому нужно было организовать правильную схему их поставок и хранения. Сначала мы писали проекты, искали деньги за рубежом, сейчас основные расходы покрывает наш партнёр (один из поставщиков топлива в Молдову. – Прим. автора).

Один из главных принципов работы «Банка одежды»: в реализацию гуманитарного проекта не следует вмешиваться политике, а собранные вещи не должны продаваться. К сотрудничеству приглашаются благотворительные организации, социальные отделы примэрий, которые знают, каким семьям нужна непосредственная поддержка. Кстати, к организаторам проекта обращались владельцы магазинов секонд-хенда с предложениями поставлять им часть бэушных вещей. Но в данном случае такие варианты неприемлемы. Вместе с тем организаторы проекта не могут проследить за продвижением вещевой поддержки по территории всей республики. Это просто нереально. Но пока сообщений о том, что гуманитарная помощь была использована в коммерческих целях, не поступало. Впрочем, если даже такие случаи будут выявлены, наказать бенефициаров за нечестное поведение нельзя – это дело совести. Разве что можно будет прервать с ними сотрудничество.

После оплаты счетов за коммуналку людям будет не до новых штанов или ботинок. На этом фоне щедрость, соучастие, милосердие, гражданская активность, взаимопомощь становятся ещё более необходимыми и актуальными.

Достоинство бедных

Хотя организаторы проекта утверждают, что вещи – не мусор, но порой происходит именно так: люди путают мусорные баки с ящиками для гуманитарной помощи. Некоторые граждане считают, что бедные люди способны носить грязную и рваную одежду, которая годится разве что на тряпки. Уточним, что проект не предусматривает утилизацию старья, кроме того, на это тоже нужны средства.

– В течение пяти лет мы собрали более 230 тонн вещей, которые раздали в 150 населённых пунктах, – говорит менеджер проекта «Банк одежды» Иоан Косой. – Мы обращаемся ко всем, кто жертвует, отдавать их в чистом виде, в хорошем состоянии. Не надо унижать честь и достоинство бедных людей.

Больше всего востребована одежда для детей и подростков. Сейчас, когда на улице похолодало, очень нужны куртки, тёплые свитера, мальчикам всегда не хватает штанов и джинсов. Организаторы поясняют, что вещи в контейнеры лучше складывать в небольшие пакеты. Было бы очень хорошо, чтобы их подписывали, указывали, для какой категории они предназначены. Три раза в неделю пакеты собирают и доставляют на склад, откуда одежду распределяют по всем районам страны. В качестве пожертвований также принимается постельное бельё, обувь и игрушки. Если вы хотите пожертвовать большее количество материальных ценностей, их можно принести прямо в главный офис на Старой почте по адресу: ул. Криулянская, 22.

Контейнеры добра

Партнёр проекта «Банк одежды» у миссии Diaconia появился в октябре 2020 года. На четырёх столичных заправочных станциях этой компании организованы пункты приёма вещей для малоимущих граждан – те самые социальные контейнеры. Организаторы проекта закупали их в Польше, где они по единому стандарту изготавливаются для всей Европы. Но уже сейчас ясно, что так называемых социальных ящиков не хватает.

Как уточнил руководитель службы маркетинга компании-поставщика топлива Андрей Ляху, особых неудобств сотрудникам АЗС это новшество не доставляет.

– Проект показался нам интересным, и мы с радостью на него откликнулись, – утверждает Андрей Ляху. – Размещение контейнеров никаких затрат с нашей стороны не несёт. Ну а сами граждане приветствуют эту инициативу и достаточно активно к ней присоединяются. Мы, со своей стороны, помогаем топливом для перевозки продуктов и товаров в рамках программ «Банк продовольствия» и «Банк одежды». Diaconia, как крупная благотворительная организация, хорошо себя зарекомендовала, поэтому мы рады, что сотрудничаем с ними.

В настоящее время пункты для сбора пожертвований можно найти в центре Кишинёва, на Боюканах, Чеканах и на Старой почте. Подобные точки планируют открыть также в Бельцах и Унгенах. Правда, тем, у кого нет личного транспорта, добраться до ближайшего контейнера затруднительно. Но доброе дело – не одолжение кому-либо, это искреннее желание помочь тем, кому ещё сложнее.

Комментарий

Из уст в уста

Юлия Кириллова, председатель унгенской организации «Союз женщин РМ»:

– Наша организация тоже собирает вещи и игрушки для малообеспеченных семей. Конечно, если бы у нас была возможность сотрудничать с большими благотворительными организациями, мы смогли бы помочь большему числу нуждающихся. Более того, могли бы поспособствовать в распределении гуманитарной помощи. У нас есть сёла, где люди живут относительно неплохо, но можно найти и отдалённые маленькие населённые пункты, где не осталось даже детских садов и школ, нет рабочих мест, а большинство жителей – пенсионеры. Им на самом деле нужна любая поддержка. Мы благодарны жителям Унген и района за оказываемую помощь. Хотя мы не афишируем свою деятельность, женщины узнают о нас друг от друга. Больше всего полезных вещей приносят люди, которые уезжают за границу, а также те, у кого дети выросли из одежды. В районах осталось очень мало структур, помогающих населению. Иногда возникают какие-то местные спонтанные благотворительные фонды и начинают свою деятельность с обращения за финансовой помощью в районный совет. Они не совсем понимают роль неправительственных организаций и их взаимодействие с местными органами власти.

Мнение Сибовой

Дефицит милосердия

Роль благотворительных организаций сложно переоценить, потому что в сегодняшней ситуации без их помощи многие люди не смогли бы себе позволить даже нормального питания. И ни для кого не секрет, что большинство граждан давно экономят на одежде, она становится недоступной. А некоторые не могут позволить себе даже необходимые лекарства. Мы же видим, как в последние месяцы дорожает буквально всё. Жителям Молдовы и так было нелегко, но такого, как сейчас, ранее никогда не было. Я вспоминаю слова Владимира Воронина на первом заседании нового парламента. Он сказал, что дать пенсионерам по 2 тыс. леев – это хорошо, но главное – не допустить хаотичного повышения цен. Пенсии повысили не всем, но даже те, кто стал получать немного больше, сейчас этого не замечают – всё съедает инфляция.

Думаю, надо сотрудничать с благотворительными организациями, уже зарекомендовавшими себя с положительной стороны, которым можно доверять. Что касается фондов-однодневок, то там может укрываться кто угодно. В первую очередь нужно обращать внимание на то, из каких источников они финансируются и какие проекты реализуют.

Следует полагать, что подорожание энергоресурсов приведёт к ещё большему обнищанию основной массы граждан Молдовы. После оплаты счетов за коммуналку людям будет не до новых штанов или ботинок. На этом фоне щедрость, соучастие, милосердие, гражданская активность, взаимопомощь становятся ещё более необходимыми и актуальными. В данной ситуации гуманитарные проекты могли бы стать связующим звеном между различными социальными слоями. Но общество не может базироваться исключительно на благотворительности. Необходимо развитие. У нас осталось мало времени, чтобы повернуть процессы государственного разрушения вспять, избежать точки невозврата.

Инга Сибова,

депутат парламента фракции БКС

Наталья Устюгова