Спас соседа от смерти: пенсионера из Днестровска нашли в квартире с инсультом

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Обеспокоенный житель многоэтажного дома сообщил правоохранителям, что его 79-летний сосед перестал выходить на улицу. Чтобы попасть в квартиру, понадобилась помощь пожарных.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, спасателям пришлось срезать решётки с окна первого этажа при помощи специализированного инструмента. Мужчину обнаружили лежащим на полу и передали в руки врачей скорой помощи. С инсультом пенсионера госпитализировали в реанимационное отделение Днестровской городской больницы.

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