Создатели “Спутника V” заявили об эффективности препарата при вакцинации животных

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Вакцина “Спутник V” может хорошо защищать от коронавируса и животных. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Однако глава Центра подчеркнул, что в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты.

Я более чем уверен, что “Спутник V” будет защищать и животных, причём хорошо, но сначала надо все-таки людей привить, — сказал он.

Как пишет ria.ru, учёный отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но ещё и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.

“Спутник V” на животных в центре Гамалеи проверяли, а все доклинические испытания проходили на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он работает, — подчеркнул Гинцбург.

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