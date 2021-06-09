Создатели “Спутника V” получили госпремию по науке

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Государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований получили разработчики вакцины “Спутник V”, передаёт tass.ru.

Эти имена уже широко известны публике – Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Их успех при создании “Спутника V” не был случайностью – у России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола. Эти люди, несомненно, заслуживают премии и максимального внимания публики, – отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Как говорится в указе Президента РФ Владимира Путина о присуждении этой премии, Гинцбург, Логунов и Борисевич отмечены “за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за разработку технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка SARS-CoV-2”.

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