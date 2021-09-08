Созданы термоустойчивые вакцины против коронавируса

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Исследователи из США разработали две вакцины, которые не требуют низких температур при хранении и транспортировке. Статья учёных опубликована в Journal of the American Chemical Society.

Первая из вакцин основана на вирусе мозаики коровьего гороха, вторая — на бактериофаге Q-бета, пишет lenta.ru. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили миллионы их копий в виде наночастиц шарообразной формы. Затем учёные собрали эти наночастицы и прикрепили к их поверхности эпитоп — небольшую часть S-белка SARS-CoV-2, которая распознаётся иммунной системой. Итоговый продукт не заразен, но при этом позволяет иммунитету запускать производство нейтрализующих антител. В ходе исследований на мышах препараты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2.

Такие вакцины, подчёркивают исследователи, недороги и легки в производстве, а главное — остаются устойчивыми при высоких температурах. Как следствие, им не требуется «холодовая цепь» — система хранения и транспортировки при низких температурах.

Устойчивость к жаре позволила исследователям «упаковать» вакцины в полимерные имплантаты и патчи с микроиглами. Отмечается, что данная особенность позволит людям выбирать тип вакцинации. Вводимые под кожу единовременно имплантаты будут выпускать небольшие дозы вакцины в течение месяца. Приклеиваемые на кожу патчи с микроиглами же позволят людям вакцинироваться самостоятельно, без присутствия врача.

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