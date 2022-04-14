Создано устройство, уничтожающее коронавирус за 60 секунд

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В университете Альберты (Канада) создали устройство, которое поможет бороться с коронавирусом. В частности, оно будет эффективно дезинфицировать предметы и убивать вирус всего за 60 секунд. Разработку планируют использовать в международном аэропорту Эдмонтона, а также в правительственных учреждениях в Калгари и Эдмонтоне.

Устройство под названием TESER ACT будет уничтожать SARS-CoV-2 при помощи УФ-излучения от сотен светодиодных лампочек. Также оно сможет устранять вирусы гриппа, простуды, бактерии кишечной палочки, пишет ferra.ru.

Всего было разработано две модели для дезинфекции. Один из блоков напоминает микроволновую печь и может размещаться на столе либо на передвижной тележке. Второй же блок оснащён двумя стеклянными дверями, благодаря которым можно наблюдать за процессом дезинфекции.

Очистить таким образом можно любой предмет, в том числе технику. По словам специалистов, это никак не вредит электронике. К тому же у устройства всего две кнопки (включения и отключения), поэтому пользоваться им просто и оно не требует много электричества.

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