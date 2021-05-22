Создано 38 избирательных советов второго уровня

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Центральная избирательная комиссия сформировала накануне 38 избирательных советов второго уровня для досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля.

Также был утверждён номинальный состав избирательных советов округов, сформированных в соответствии с положениями закона из членов, назначаемых судами, районными/муниципальными советами, а также партиями и другими общественно-политическими организациями, представленными в парламенте. В случае, если представителей недостаточно, состав советов заполняется ЦИК из реестра должностных лиц избирательных комиссий.

Решением ЦИК члены сформированных избирательных органов будут созваны на первое заседание не позднее 23 мая 2021 года. До 5 июня 2021 года будут созданы избирательные участки, а до 15 июня 2021 года – их избирательные бюро.

Для каждого конкурента было установлено максимальное количество доверенных лиц, распределённых по каждому избирательному органу. Оно не должно превышать 615 человек.

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