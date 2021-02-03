Созданная по инициативе ПСРМ спецкомиссия рассмотрит ситуацию с Днестром

Созданная по инициативе ПСРМ спецкомиссия рассмотрит ситуацию с Днестром

Оценка комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр будет проведена специальной парламентской комиссией, созданной по инициативе фракции ПСРМ. Такое решение приняли сегодня члены постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.  

Так, члены комиссии оценят потенциал Днестра; изучат трансграничное сотрудничество по устойчивому использованию природных ресурсов в бассейне реки; будут работать над укреплением институциональной и организационной базы, необходимой для защиты Днестра, и т.д, пишет moldpres.md.

Комиссия будет создана по инициативе депутатов ПСРМ, которые обеспокоены нынешней ситуацией с Днестром. Состав комиссии будет определён на ближайших заседаниях парламента.

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