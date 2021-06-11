Создание парковочных мест в Кишинёве: генпримар рассказал о работе в этом направлении

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Для полноценного решения проблемы нехватки парковок в столице необходим комплексный подход, чем и занимается сейчас примария.

Об этом генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил в интервью Sputnik Молдова. Он посетовал, что отвечающий за этот вопрос сотрудник примарии полтора года “топтался на месте”, и отметил, что намерен взять решение данной проблемы в свои руки.

Сейчас мы по всему городу определяем места для обустройства парковок. Мы намерены обустроить парковочные места во дворах домов там, где были убраны металлические гаражи. Также в партнёрстве с Техническим университетом и экономическим агентом в центре Кишинёва будет создана первая модульная парковка. Помимо этого, мы работаем над технико-экономическим обоснованием касательно возможности обустройства парковочных мест в городе, в дальнейшем будут заключаться публично-частные партнёрства. Кроме того, определены практически все места для обустройства парковок в историческом центре Кишинёва, проектируется схема дорожного движения для этой зоны, запущены тендеры, – рассказал градоначальник.

В последние несколько дней примария освободила в центре Кишинёва сразу два участка муниципальной земли, которые незаконно эксплуатировал экономический агент. Эти участки стали общественными парковками для всех жителей города.

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