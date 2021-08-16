Создан уничтожающий коронавирус материал

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Российские учёные создали материал, который способен убивать контактирующие с ним вирусы за считанные секунды. Материал под названием “Ионит” представили специалисты из НПО “Здоровье нации”.

Антисептический материал представляет собой нетканое полотно, пишет lenta.ru. В отличие от масок и прочих средств индивидуальной защиты, он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их. При производстве “Ионита” добавляются компонент для придания пластичности и вискозное волокно.

В структуру материала мы “прививаем” активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала, — рассказал директор по развитию компании Максим Яковлев.

По его словам, уничтожающее коронавирус полотно надёжно удерживает бактерии и вирусы и при этом не затрудняет дыхание.

Во время исследований учёные помещали штамм вируса на материал и проверяли его структуру через 15, 30 и 60 минут. Оказалось, что SARS-CoV-2 был деактивирован всего за секунду после контакта с “Ионитом”. Российские специалисты намерены использовать новый материал в транспорте, средствах индивидуальной защиты, для производства упаковок, одежды и прочего. Продажи материала в аптеках намерены запустить в 2021 году, пишет источник.

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