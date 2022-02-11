Создан Школьный Муниципальный Совет Кишинёва на 2022 год

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан вручил удостоверения 51 избранному советнику Школьного Муниципального Совета.

По словам градоначальника, советники будут представлять интересы и озвучивать мнение 96 тысяч столичных школьников.

Члены Школьного Муниципального Совета посетят школы и обсудят идеи, предложения и проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, после чего представят примарии Кишинёва и Главному управлению образования, молодёжи и спорта чёткую повестку дня.

Мы решили каждые 3 месяца проводить расширенные совместные встречи для обсуждения предложений школьников. Я рад, что в этом году интерес учеников к участию в школьном совете возрос, – отметил Чебан.

Всего было получено 99 пакетов документов от учащихся 63 общеобразовательных школ I и II цикла. В период с 27 по 31 января 2022 года были проведены беседы с кандидатами, в результате чего из 51 учебного заведения столицы был выбран 51 советник, из них 26 ребят из классов лицейского цикла и 25 – гимназического.

Впервые Школьный Муниципальный Совет был собран в 2021 году.

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