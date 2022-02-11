Создан Школьный Муниципальный Совет Кишинёва на 2022 год

Создан Школьный Муниципальный Совет Кишинёва на 2022 год

Генеральный примар муниципия Ион Чебан вручил удостоверения 51 избранному советнику Школьного Муниципального Совета.

По словам градоначальника, советники будут представлять интересы и озвучивать мнение 96 тысяч столичных школьников.

Члены Школьного Муниципального Совета посетят школы и обсудят идеи, предложения и проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, после чего представят примарии Кишинёва и Главному управлению образования, молодёжи и спорта чёткую повестку дня.

Мы решили каждые 3 месяца проводить расширенные совместные встречи для обсуждения предложений школьников. Я рад, что в этом году интерес учеников к участию в школьном совете возрос, – отметил Чебан.

Всего было получено 99 пакетов документов от учащихся 63 общеобразовательных школ I и II цикла. В период с 27 по 31 января 2022 года были проведены беседы с кандидатами, в результате чего из 51 учебного заведения столицы был выбран 51 советник, из них 26 ребят из классов лицейского цикла и 25 – гимназического.

Впервые Школьный Муниципальный Совет был собран в 2021 году.

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