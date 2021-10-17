Создан незаразный коронавирус

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Американские и швейцарские исследователи создали репликоны коронавируса — самореплицирующиеся РНК, которые идентичны вирусу, но они незаразные. Статья учёных опубликована в журнале Science.

Для того чтобы изучать действие такого заразного вируса, как SARS-CoV-2, специалисты вынуждены делать это с соблюдением строгих протоколов в биобезопасных лабораториях. Упростить им работу могут репликоны, которые копируют почти каждый аспект цикла жизни вируса, пишет lenta.ru.

Исследователи из Бернского и Рокфеллеровского университетов под руководством нобелевского лауреата по физиологии и медицине 2020 года Чарльза Райса применили такой подход: фрагменты генома коронавируса «собирали» в маленьких фрагментах, но не в пробирках, а в пекарских дрожжах. Получившийся геном содержит всю необходимую информацию для репликации вируса — кроме «инструкций» по сборке S-белка, позволяющего вирусу проникать и инфицировать клетки.

Однако этот белок является главным объектом большого числа исследований коронавируса. Чтобы обойти это препятствие, исследователи экспрессировали S-белок параллельно с репликоном. Получившиеся частицы способны проникать в клетки, однако в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса.

Вирусологи надеются, что их репликоны помогут учёным выяснить многие ранее неизвестные детали работы коронавируса, а также испытать эффективность препаратов против COVID-19.

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