Создадим все условия для развития местных предприятий! – Додон

Создадим все условия для развития местных предприятий! – Додон
В городе Ниспорены Игорь Додон пообщался с работниками швейной фабрики «Кодрянка». В компании работают более 100 человек. Фабрика начала свою деятельность 28 лет назад и уже хорошо известна на рынке. Здесь шьют зимнюю одежду для военных и спальники. 

Независимого кандидата в президенты спрашивали о пенсиях, дорогах, зарплатах, сельском хозяйстве. Он дал исчерпывающие ответы на все вопросы.
– Упомянул, что проблемы наших граждан мне известны, и я приложу все усилия, чтобы их решить! В то же время подтвердил, что мы поддерживаем текстильную промышленность в Республике Молдова и создадим все условия для развития таких предприятий. Их значение в экономике нашей страны очень велико. Вместе мы справимся! – подчеркнул Додон. 
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