Создадим все условия для развития местных предприятий! – Додон

Независимого кандидата в президенты спрашивали о пенсиях, дорогах, зарплатах, сельском хозяйстве. Он дал исчерпывающие ответы на все вопросы.

– Упомянул, что проблемы наших граждан мне известны, и я приложу все усилия, чтобы их решить! В то же время подтвердил, что мы поддерживаем текстильную промышленность в Республике Молдова и создадим все условия для развития таких предприятий. Их значение в экономике нашей страны очень велико. Вместе мы справимся! – подчеркнул Додон.