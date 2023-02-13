Современный ветеринарный медцентр создан в Техническом университете

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У студентов факультета ветеринарной медицины Технического университета Молдовы (ТУМ) будут лучшие условия обучения. Для этого был создан Университетский ветеринарный медицинский центр, оснащенный оборудованием и техникой для диагностики и лечения различных заболеваний домашних животных. Инвестиции превышают 1 млн леев (50 тысяч евро).

В новом центре студенты будут оттачивать свои практические навыки и проводить научные исследования в рамках проектов. Для владельцев домашних животных будут предоставляться ветеринарные услуги, а студенты смогут участвовать в операциях. Консультация будет стоить около 150 леев. Полученные финансовые средства будут использованы для комплектации необходимого оборудования и техники для клиники, передает moldpres.md.

Инвестиции в новый Университетский ветеринарный медцентр были осуществлены при поддержке министерства и за счет собственных средств Технического университета Молдовы.

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