Современный и безопасный: отремонтирован подземный переход на площади Дмитрия Кантемира

Современный и безопасный: отремонтирован подземный переход на площади Дмитрия Кантемира

Подземный переход, который находится на пересечении ул. Иона Крянгэ, ул. Каля Ешилор и бул. Штефана чел Маре, имеет 6 входов и является одним из самых сложных подземных сооружений.

Работы, предусмотренные проектом, включали ремонт всех входов/выходов, ремонт стен снаружи и внутри, ремонт потолка, проведение гидроизоляционных работ, чистку ливневой канализации, установку системы видеонаблюдения, ремонт системы освещения, установку пандусов для людей с особыми потребностями и монтаж поручней.

В подземном переходе представлены снимки самых известных мест и зданий румынских городов Бухарест и Алба-Юлия. Мозаику на стенах перехода восстановили, установив для её сохранения специальное стекло.

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