“Совпадение? Не думаем”. Цырдя рассказал, кто стоит за проходящими в Молдове протестами

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

8 июля правительство объявило о расторжении договора о концессии аэропорта с компанией Avia invest. 15 июля PAScuDa запустила процедуру отставки правительства.

11 августа прокуроры арестовали имущество Victoriabank на сумму в 1.9 млрд леев в деле о краже миллиарда. 11 августа начались протесты фермеров.

Совпадение?

Не думаем.

Быстро работают. Просто жесть.

P.S. Кстати, заметьте. Протестуют крупные землевладельцы-миллионеры, члены и приятели PAScuDa, получающие миллионы леев из госбюджета! То есть, не бедняки.

И это несмотря на значительное увеличение субсидий в этом году – на 200 млн! Это всё, что нужно знать об этих гражданах.