“Совпадение? Не думаем”. Цырдя рассказал, кто стоит за проходящими в Молдове протестами

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.
8 июля правительство объявило о расторжении договора о концессии аэропорта с компанией Avia invest. 15 июля PAScuDa запустила процедуру отставки правительства.
11 августа прокуроры арестовали имущество Victoriabank на сумму в 1.9 млрд леев в деле о краже миллиарда. 11 августа начались протесты фермеров.
Совпадение?
Не думаем.
Быстро работают. Просто жесть.
P.S. Кстати, заметьте. Протестуют крупные землевладельцы-миллионеры, члены и приятели PAScuDa, получающие миллионы леев из госбюджета! То есть, не бедняки.
И это несмотря на значительное увеличение субсидий в этом году – на 200 млн! Это всё, что нужно знать об этих гражданах.
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