“Совместная повестка”: лидеры оппозиционных партий Молдовы провели первую встречу в широком формате

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“Agenda comună” – так обозначено название открытой платформы, новой фабрики политических идей и проектов: от законодательных инициатив до совместных протестных акций и общенациональных дискуссий.

Инициатором первой встречи стал известный общественный деятель Ион Дрон. Он же выступил в качестве модератора.

В первой дискуссии и в активном обсуждении приняли участие примар Кишинёва Ион Чебан, лидеры и депутаты парламента от Партии социалистов Влад Батрынча, Адела Рэйляну и Максим Лебединский, экс-премьер Молдовы Ион Кику, представители ЛДПМ Тудор Делиу и Юлиан Давид, представители “Гражданского конгресса” Юрий Мунтян, Михаил Полянский и Марк Ткачук, глава Народно-социалистической партии Молдовы Виктор Степанюк, лидер “Speranța-Nădejda” Андрей Доника.

Присутствующие пришли к единодушному мнению о необходимости максимальной открытости учреждённой платформы, приглашению к участию в её работе представителей правых и право-центристских партий, экспертной среды и неправительственных организаций, всех заинтересованных масс-медиа.

Решение газового и энергетического кризиса, решения проблемы роста цен и тарифов, компетентное сопротивление наступлению власти на гражданские права – всё это в эпицентре внимания платформы “Agenda comună”.

Присутствующие договорились проводить открытые, публичные встречи по вторникам и выразили готовность проявлять максимальную щедрость в выдвижении идей и предложений, а также к нахождению новых форм политического сотрудничества.

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