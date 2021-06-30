Советы вакцинировавшимся: к чему призывают специалисты

Советы вакцинировавшимся: к чему призывают специалисты
Прошедшим вакцинацию от коронавируса необходимо строго соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Пресс-служба ведомства напоминает, что иммунитет к коронавирусу после прививки формируется в течение 21 дня после получения второго компонента.
– Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей, – приводит слова Мурашко РИА Новости.
Он подчеркнул, что это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета.
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