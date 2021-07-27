Советский гараж

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О клубе коллекционеров машин времён СССР

В Кишинёве действует клуб Soviet Сlassic Garage (SCG). Начинался он лет десять назад как клуб любителей автомобилей «Волга», но постепенно к их рядам примкнули владельцы других советских автомарок – «жигулей», «запорожцев» и «москвичей».

Так объединились поклонники советской автоклассики. Первоначальное название утратило смысл и актуальность, поэтому четыре года назад клуб переименовали в Soviet Classic Garage.

«Волга» со звездой

Один из руководителей SCG Денис Дога сказал «АиФ в Молдове», что в клубе состоят порядка 30 его членов, почти все они – молодые люди в возрасте до 30 лет. Коллекция Garage насчитывает около 40 машин. В основном члены клуба владеют одним автомобилем, но три человека обзавелись коллекцией из трёх транспортных средств, в частности и сам Денис Дога. Он владелец трёх «москвичей». Самая молодая в его коллекции машина – модель 2140. Такие ещё встречаются на дорогах, особенно в сельской местности. А вот «москвичи» моделей 407 и 426, производившиеся в 1960-х годах, – настоящая ретроклассика. Они относятся к категории oldtimer (старше 50 лет). Соответственно, коллекционный автомобиль моложе 50 – к youngtimer.

– На самом деле трудно сказать, какая из машин самая старая в Молдове, так как изменилось законодательство и появилась возможность ввозить в страну ретроавтомобили, – говорит Денис Дога. – Насколько я знаю, у нас есть несколько довоенных «мерседесов». В Бельцах есть белый «паккард», тоже старая по возрасту машина. В своё время она была приписана к маршалу Георгию Жукову, когда он сразу после войны командовал Одесским военным округом. Но, насколько я знаю, он на ней ни разу не ездил. Этот «паккард» попал в хорошие руки. Его восстановлением занимается опытный мастер. Надеюсь, машина после реставрации будет выглядеть отлично. В нашем же Soviet classic Garage, это я могу сказать точно, самый старый автомобиль – «Волга» ГАЗ-21 1957 года выпуска. Это модель первой серии, со звездой, как её называют. Второй по возрасту – мой «Москвич-407» выпуска 1963 года. Другая моя машина «Москвич-426» сошёл с конвейера в 1967 году и так далее.

Да что там люди – наше государство тоже не поддерживает коллекционеров ретротехники… За ретроавтомобиль, который практически не ездит, приходится платить все налоги и страховки, как за машину, которой пользуются каждый день.

На свалке истории

По словам Д. Доги, одно время на старые советские автомобили смотрели как на хлам и старались от него избавиться. Много хороших машин продали за границу, но хуже всего то, что немало транспортных средств просто отправляли на металлолом. Сейчас купить в Молдове местный, не завезённый ретроавтомобиль становится всё сложнее.

– Посмотрите торговые онлайн-площадки, объявлений о продаже старой автотехники уже почти нет, – продолжает Денис Дога. – Иногда я прохожу мимо пунктов приёма металлолома и вижу: стоит за оградой что-то из советской классики – сдали на переплавку. Состояние большинства машин не идеальное, но восстановить можно. И не такие реставрировали.

Недавно члены SCG нашли и выкупили старый «Москвич-433». Его вообще использовали под курятник. Но члены клуба всё равно будут над ним работать, так как автомобиль для нашей страны уникальный.

Конечно, сданный в металлолом автомобиль можно было бы выкупить, но возникает проблема денег. Всё-таки олдтаймер требует крупных финансовых вложений (на приобретение, реставрацию) и времени. Это долгие часы восстановительных работ в ущерб семье и отдыху.

Уступите дорогу!

Но самое печальное, что в Молдове к советскому авторетро относятся плохо, потому что старую классику СССР не воспринимают как коллекционный автомобиль. По местным понятиям, если у тебя старая советская машина, то ты маргинал, неудачник. Демонстративно обгоняют, подрезают. Бывает, высовываются из окон, высмеивают. За рубежом к ретротехнике совсем другое отношение. В соседней Румынии олдтаймерам и янгтаймерам уступают дорогу, не соревнуются в скорости, если что – осторожно объезжают. Понимают, что ретроавтомобиль – это вложенные деньги, труд и время.

– Да что там люди – наше государство тоже не поддерживает коллекционеров ретротехники, – считает Денис Дога. – Восстановленный автомобиль – это музейный экспонат. Особенно это относится к машинам почтенного возраста. Никто просто так не будет разъезжать на таком по городу или по трассе. Выезжают такие авто раза два-три в год и не больше – на слёты любителей автомотостарины. За рубежом, выезжая на такой слёт, владелец платит небольшой разовый сбор – и всё. В некоторых странах, в Польше например, коллекционным автомобилям выделяют специальные регистрационные знаки. У нас же за ретроавтомобиль, который практически не ездит, приходится платить все налоги и страховки, как за машину, которой пользуются каждый день. Это тоже препятствие на пути автоколлекционирования.

Нику купил автомобиль

Коллекционер ретромашин Нику Рошка восстановлением старой техники увлёкся в 15 лет. Попытался получить высшее образование, проучившись год на факультете «Машинные аппараты в промышленности» Кишинёвского политеха, но мотоциклы оказались милей сердцу, чем диплом инженера.

Потянуло на классику

Последние пять лет он занимается восстановлением ретроавтотехники, преимущественно «жигулей» третьей и шестой моделей. Нику тоже состоит в клубе Soviet Classic Garag.

– Месяца два я просматривал объявления о продаже автомобилей и наткнулся в Дондюшанах на ВАЗ-2103 выпуска 1978 года, – рассказывает Нику Рошка. – Меня привлёк его цвет – охра золотистая. Когда поехал посмотреть – немного разочаровался: машина перекрашена. Зато салон оригинальный, мотор живой. Так в 2015 году я стал владельцем первой советской классики. До сих пор общаюсь с её бывшим хозяином. Пусть радуется, что «жигули» попали в хорошие руки.

Через три года Нику рискнул замахнуться на вторую «классику» – захотелось приобрести статусный в советские годы ВАЗ-2106 с двигателем объёмом 1,6 литра. Автомобиль в такой комплектации считался настоящим ВАЗ-2106, и в советские годы купить его было сложно. Завод массово выпускал более дешёвую модель ВАЗ-21063, комплектуя её менее мощным мотором. На «шестёрку» очередь растягивалась на годы. Но Нику повезло. В тех же Дондюшанах он нашёл настоящую «шестёрку» выпуска 1985 года. Она грохотала, как ведро с болтами, но двигатель родной, кузов не битый и салон аутентичный – красный велюр, под цвет автомобиля. От такой редкости трудно отказаться – и Н. Рошка становится владельцем второй «Лады».

Дорогое удовольствие

Считается, что приобретение автоантиквариата – выгодное вложение средств. Годы идут, ретроавтомобилей становится меньше, и цена на них растёт.

– К советской классике это пока не относится, – объясняет Нику Рошка. – Мне предлагали продать оба автомобиля, но давали небольшие деньги. Считают, что «жигули» много не стоит. Да, это так, когда автомобиль старый, не ремонтированный. «Тройку» я купил за 14 тыс. леев, а «шестёрка» обошлась на 4 тыс. дешевле. Я сам восстанавливал автомобили, но даже с учётом этого каждый ВАЗ обошёлся мне по 60 тысяч леев, то есть почти в три тысячи евро.

Нику Рошка ездит на обеих машинах. В противном случае автомобиль разваливается. Мощности двигателей обоих ВАЗов достаточно, чтобы двигаться в автомобильном потоке. Езда комфортная, хотя нет гидроусилителя руля, но это не проблема. Форточки и окна опускаются механически, поворотами ручки, но это тоже мелочи. В целом автомобиль вполне отвечает современным условиям эксплуатации. Великоват по современным нормам расход бензина – 10 литров на 100 километров пути.

– Я проехал на ВАЗ-2103 порядка 45–50 тыс. километров и потратил на топливо 50–60 тыс. леев, что сопоставимо со стоимостью самого автомобиля. Дешевле было бы ездить на газе, но я не признаю на ретроавтомобилях газовую аппаратуру, не хочу портить машину, – делится своими мыслями Нику. – В целом два автомобиля для души вполне хватает. Сначала я решил на этом остановиться, тем более что для них нужно место. «Шестёрку» я держу в гараже, а «тройку» – на автостоянке.

Но остановиться не получилось. Недавно молодой человек купил ещё один ВАЗ-2103. Соблазнил год выпуска – 1973-й. То есть это из редких первых серий. Сейчас возится, восстанавливает. Нику показывает, как потемнели у него руки от машинного масла. Но он заверил, что это точно последняя машина, которую восстанавливает.

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Найденный в Молдове

С одной из своих машин Нику Рошка снимался в сериале Lost in Moldova («Потерянные в Молдове»). Для первой серии понадобилась именно третья модель «Жигулей» и привлекательного цвета. Съёмки проходили в селе Казанджик на юге Молдовы.

– Оказалось, что главный герой, который должен был ехать за рулём, не умеет водить автомобиль. Меня переодели в его одежду, и я стал дублёром. По сценарию, автомобиль окружает стадо овец, и он через них пробирается. В фильме это длится буквально несколько секунд, а снимали три дня: то овцы не так окружили машину, то идут не в ту сторону, то сбились не слишком плотно, то останавливаются и пялятся на машину.

А месяца три назад мой ВАЗ-2106 использовали для съёмок клипа молодой певицы Эммы. Им приглянулся рубиновый цвет машины, в такие тона автомобили сейчас не красят. Что получилось – пока не знаю. Обещали, как смонтируют клип, показать. Вот жду.

Олег Таценко