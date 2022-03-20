Советники ПСРМ вырабатывают меры для помощи муниципальным предприятиям в период кризиса

Представители фракции Партии социалистов провели встречу с руководством Главного управления общественного транспорта и путей сообщения. Как отметил председатель фракции Александр Одинцов, эта беседа итоговая после дискуссий с руководством троллейбусного и автобусного парков.
– Наши задачи – принять все необходимые меры для эффективной деятельности предприятий транспорта в Кишинёве и обеспечить кишинёвцев комфортным и доступным транспортом. Выслушали просьбы и предложения специалистов Главного управления общественного транспорта и путей сообщения столицы, – отметил Одинцов.
Социалист с сожалением подчеркнул, что резкий рост тарифов на топливо и электроэнергию ставит на грань выживания муниципальные предприятия, а правительство ничего не делает для их спасения, как и для спасения частных фирм и просто автолюбителей.
– Мотив простой и циничный – правительство зарабатывает на росте тарифов из-за увеличения доходов от НДС и намеренно не снижает ставку налога. Мы, советники, обратились к депутатам, которые уже разработали законопроект по снижению нагрузки на потребителей топлива в виде уменьшения НДС и налога – цена уже сегодня может быть около 19-20 леев, а не почти 28. Последуют и другие меры помощи муниципальным предприятиям для эффективного обслуживания кишинёвцев! – подчеркнул Одинцов.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии