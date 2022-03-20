Советники ПСРМ вырабатывают меры для помощи муниципальным предприятиям в период кризиса

Представители фракции Партии социалистов провели встречу с руководством Главного управления общественного транспорта и путей сообщения. Как отметил председатель фракции Александр Одинцов, эта беседа итоговая после дискуссий с руководством троллейбусного и автобусного парков.

– Наши задачи – принять все необходимые меры для эффективной деятельности предприятий транспорта в Кишинёве и обеспечить кишинёвцев комфортным и доступным транспортом. Выслушали просьбы и предложения специалистов Главного управления общественного транспорта и путей сообщения столицы, – отметил Одинцов.

Социалист с сожалением подчеркнул, что резкий рост тарифов на топливо и электроэнергию ставит на грань выживания муниципальные предприятия, а правительство ничего не делает для их спасения, как и для спасения частных фирм и просто автолюбителей.