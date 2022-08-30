Советники ПСРМ предлагают построить новые школы и детсады в столице (ВИДЕО)

Советники ПСРМ предлагают построить новые школы и детсады в столице (ВИДЕО)

Как отметил на заседании Муниципального совета Кишинёва вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару, участки для новой школы и двух детских садов на Буюканах уже были определены. Кроме того, социалисты призывают найти локации для возведения образовательных учреждений и в других секторах города. 

По словам Кожокару, инициатива связана с тем, что многие жители столицы жалуются на то, что группы в некоторых детских садах переполнены. Как следствие, дети плохо усваивают программу.

Социалисты предложат предусмотреть средства на строительство объектов при обсуждении проекта бюджета на 2023 год.

– Дети – это наше будущее, и мы обязаны обеспечить их качественным образованием, согласно всем нормам, – подчеркнул Кожокару. 

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