Советники ПСРМ потребовали от правительства прояснить ситуацию со строительством кишинёвской объездной

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Муниципальный советник от фракции ПСРМ Григоре Беженару зарегистрировал сегодня запрос в Правительство Республики Молдова от имени Муниципального совета Кишинёва по поводу ситуации вокруг кишинёвской объездной дороги.

Её строительство было приостановлено после отставки кабинета министров Иона Кику и должно было быть продолжен новым правительством. В связи с этим фракция ПСРМ в МСК подготовила обращение к исполнительной власти с требованием объяснить, на каком этапе находятся работы и каков график проведения строительства.

Документ, который сегодня был подан кабмину, было предложено подписать всем советникам. Представители фракций ПДС и ЛП отказались сделать это, сообщил на своей странице в соцсети социалист Григорий Беженару.

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