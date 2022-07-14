Советники ПСРМ потребовали от правительства прояснить ситуацию со строительством кишинёвской объездной

Советники ПСРМ потребовали от правительства прояснить ситуацию со строительством кишинёвской объездной

Муниципальный советник от фракции ПСРМ Григоре Беженару зарегистрировал сегодня запрос в Правительство Республики Молдова от имени Муниципального совета Кишинёва по поводу ситуации вокруг кишинёвской объездной дороги. 

Её строительство было приостановлено после отставки кабинета министров Иона Кику и должно было быть продолжен новым правительством. В связи с этим фракция ПСРМ в МСК подготовила обращение к исполнительной власти с требованием объяснить, на каком этапе находятся работы и каков график проведения строительства.

Документ, который сегодня был подан кабмину, было предложено подписать всем советникам. Представители фракций ПДС и ЛП отказались сделать это, сообщил на своей странице в соцсети социалист Григорий Беженару.

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