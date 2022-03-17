Советники ПСРМ обсудили с руководством Управления электротранспорта Кишинёва проблемы предприятия и их решения

Представители фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва провели рабочую встречу с руководством Управления электротранспорта. Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции Александр Одинцов, повышение тарифа на электроэнергию значительно усложняет экономику и так дотационного муниципального предприятия: если в прошлом году затрачивали около 65 млн леев, то в 2022 году уже не хватает запланированных 85 млн леев на закупку электроэнергии.

Стороны обсудили меры по снижению расходов и повышению эффективности предприятия. Одна из них – закупка нужных, но дорогостоящих подстанций питания линий, что позволит сэкономить около 25% электроэнергии. Нынешние станции (всего их 47) давно устарели, подчеркнул Одинцов.

Также был обсужден вопрос закупки троллейбусов на предусмотренные в бюджете 80 млн леев по инициативе фракции ПСРМ. Руководитель предприятия Дорин Чёрный предложил закупить зарекомендовавшие себя Solaris с пробегом.