Советники ПСРМ обсудили реализуемые в секторе Ботаника инфраструктурные проекты

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Председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов и советник ПСРМ Александр Агение встретились с претором Ботаники Дианой Губа. Стороны обсудили реализуемые в секторе по инициативе социалистов инфраструктурные проекты.

Также прошла беседа с вице-преторами Ботаники Юрием Витнянским и Александром Домбровским по этой же теме.

– Несмотря на стремительный рост цен на строительные материалы, работы стартуют по плану. Если при проведении ремонта возникнут какие-то проблемы, мы предложим необходимые решения, – отметил на своей странице в соцсети Агение.

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