Советники ПСРМ: Правящая партия запугивает экономических агентов

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Представители ПСРМ в Муниципальном совете считают, что народных избранников и некоторых экономических агентов запугивает правящая партия. На заседании МСК Динарий Кожокару заявил, что «режим Плахотнюка трансформировался в режим Плахотнюка в юбке».

Такой ответ последовал после того как вице-премьер Андрей Спыну обвинил совет в том, что он одобрил нескольких зональных планов без соответствующего заключения Министерства инфраструктуры и регионального развития.

– Посмотрите на Спыну – мол, он будет наводить порядок в Совете. Он однажды уже доминировал. (…) Вопрос поднимается в отношении только этих объектов, где предприниматель не ходил на поклон к ПДС. Если предприниматель их сторонник, тогда всё ОК, если не идёт на поклон к ПДС – его запугивают различными способами. (…) Методы Плахотнюка возвращаются, причем в большем размере. Завтра-послезавтра проснёмся с уголовными делами, будут вызывать в администрацию президента или правительство Спыну и говорить нам, когда и как голосовать, – заявил Кожокару.

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