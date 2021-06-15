Советники ПДС и ЛДПМ в Кондрице выступили против открытия детсада и выделения помощи пенсионерам и инвалидам

Советники ПДС и ЛДПМ в Кондрице выступили против открытия детсада и выделения помощи пенсионерам и инвалидам

Советники ПДС и ЛДПМ в Кондрице не поддержали инициативу об открытии первого детского сада в населённом пункте, а также о выделении компенсации на питание в размере 200 леев детям, студентам, пожилым людям и инвалидам, чьи пенсии и социальные выплаты ниже 4185 леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил примар Кондрицы Андрей Доникэ. 

– Некоторые политические партии раздают обещания в кампании, а на местном уровне не голосуют за проекты решений о детских садах и помощи самым нуждающимся. Жители Кондрицы возмущены действиями этих советников, которые не имеют ничего общего с интересами села. Стоп геноцид! – подчеркнул Доникэ. 

В ПДС и ЛДПМ данные заявления пока не прокомментировали.

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