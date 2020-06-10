Советник ПСРМ: Кому-то не нравится наша деятельность по защите имущества Кишинева

Советник ПСРМ: Кому-то не нравится наша деятельность по защите имущества Кишинева

На заседании Муниципального совета Кишинева разгорелись жаркие споры. Представители партии “Шор” предложили отстранить муниципального советника от ПСРМ Василия Киртоку от руководства комиссией по строительству, архитектуре и земельным отношениям и перевести его в состав юридической комиссии. Однако это предложение было отклонено большинством присутствующих членов Совета: 30 голосов – против, 5 – за, остальные воздержались. 

Проект решения об изменении состава комиссии и отстранении Киртоки был предложен советником от партии “Шор” Валерием Клименко, который упрекнул представителя ПСРМ в блокировании деятельности возглавляемой им комиссии. В ответ Киртока назвал заявления Клименко ложью и попытками ввести в заблуждение с целью политической расправы. По мнению Киртоки, представители коррумпированной партии, причастной ко многим беззакониям, какой является партия “Шор”, не заслуживают доверия, когда дело доходит до таких обвинений. Киртока объявил, что подаст в суд на Клименко за клевету.

– Кто автор этого проекта? Он из партии “Шор”. Думать, что представители этой партии борются за благополучие страны, чтобы никто не крал, чтобы сохранить имущество – значит, быть большими юмористами. Это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, и я думаю, что суд докажет это. Очевидно Клименко руководствуется чувством мести и считает, что из-за проекта решения, подготовленного предыдущим Мунсоветом, у него не было возможности продлить аренду участка в парке “Ла Извор “, где он хотел под видом детского центра построить многоквартирный 18-этажный жилой дом. Как член специализированной комиссии, я не мог этого допустить. Недавно Высшая судебная палата приняла окончательное решение в пользу города, а представитель самой “честной” партии в нашей стране объявил войну, – пояснил советник ПСРМ.

Киртока не исключает, что за попыткой отстранить его от руководства Комиссией по строительству стоят интересы определенных групп людей, которые хотят иметь возможность свободно продолжать схемы с муниципальной землей, пишет noi.md.

 

 

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