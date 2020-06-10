Советник ПСРМ: Кому-то не нравится наша деятельность по защите имущества Кишинева

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На заседании Муниципального совета Кишинева разгорелись жаркие споры. Представители партии “Шор” предложили отстранить муниципального советника от ПСРМ Василия Киртоку от руководства комиссией по строительству, архитектуре и земельным отношениям и перевести его в состав юридической комиссии. Однако это предложение было отклонено большинством присутствующих членов Совета: 30 голосов – против, 5 – за, остальные воздержались.

Проект решения об изменении состава комиссии и отстранении Киртоки был предложен советником от партии “Шор” Валерием Клименко, который упрекнул представителя ПСРМ в блокировании деятельности возглавляемой им комиссии. В ответ Киртока назвал заявления Клименко ложью и попытками ввести в заблуждение с целью политической расправы. По мнению Киртоки, представители коррумпированной партии, причастной ко многим беззакониям, какой является партия “Шор”, не заслуживают доверия, когда дело доходит до таких обвинений. Киртока объявил, что подаст в суд на Клименко за клевету.

– Кто автор этого проекта? Он из партии “Шор”. Думать, что представители этой партии борются за благополучие страны, чтобы никто не крал, чтобы сохранить имущество – значит, быть большими юмористами. Это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, и я думаю, что суд докажет это. Очевидно Клименко руководствуется чувством мести и считает, что из-за проекта решения, подготовленного предыдущим Мунсоветом, у него не было возможности продлить аренду участка в парке “Ла Извор “, где он хотел под видом детского центра построить многоквартирный 18-этажный жилой дом. Как член специализированной комиссии, я не мог этого допустить. Недавно Высшая судебная палата приняла окончательное решение в пользу города, а представитель самой “честной” партии в нашей стране объявил войну, – пояснил советник ПСРМ.

Киртока не исключает, что за попыткой отстранить его от руководства Комиссией по строительству стоят интересы определенных групп людей, которые хотят иметь возможность свободно продолжать схемы с муниципальной землей, пишет noi.md.