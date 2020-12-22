Советник “АКУМ” и сторонник Санду: Telegram-каналы раскрыли личность “тракториста”, вспахавшего газон перед Кафедральным собором

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Как пишет Bazar politic, это советник Кэрпинен, избранный по спискам “АКУМ”.

Он же является сторонником Майи Санду и на своей странице в соцсети публиковал статусы в её поддержку.

– Серджиу Диминец, вспахавший газон перед Кафедральном собором своим трактором, является местным советником блока “АКУМ” в Кэрпиненах. У вас ещё есть вопросы, кто “рулит” всем этим цирком? Как далеко пойдёт Санду в её зверином желании абсолютной власти, одному Сороса известно. Ну, может, и послу США, – прокомментировал инцидент депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

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