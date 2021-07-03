Советница Санду: Российских артистов нельзя пускать в Молдову

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Майя Санду присоединилась к антироссийским санкциям и провоцирует разрыв отношений с партнёрами из СНГ? Именно это следует из комментария её советницы по культуре Анжелы Брашовяну-Еризану. Последняя заявила в интервью украинскому изданию “Главком”, что выступления артистов, таких как Николай Расторгуев, Олег Газманов, Валерия, Лев Лещенко и других, в Молдове невозможны.

– Вопросов много и, наверное, нужно вернуться к регламенту, который пылится где-то в недрах министерства культуры и заставить его работать. Кто из российских звезд пел или выступал в Крыму? Николай Расторгуев, Валерия и Олег Газманов, Александр Розенбаум, Лолита, Чичерина, Наташа Королева, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Лепс, Лель, Бабкина, Ярмольник, Никита Михалков, Говорухин и даже Елена Воробей. Плюс Стивен Сигал и Эмир Кустурица. Жерар Депардье, Михаил Боярский, Сергей Пенкин. Список неполный, конечно, – сказала она.

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