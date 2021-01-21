Советница Санду разжигает межнациональную рознь в соцсетях (ФОТО)

Советница Санду разжигает межнациональную рознь в соцсетях (ФОТО)
Советница Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко, похоже, забыла о пандемии и начала атаковать на своей странице в соцсети армян, азербайджанцев, русских, белорусов и представителей других живущих в нашей стране национальных меньшинств за то, что они говорят на русском языке. Комментарий Немеренко последовал после сегодняшнего скандального решения Конституционного суда. 

– Меня удивляет, какое неуважение к румынскому языку, языку коренного населения, проявляют некоторые из тех, кого моя страна приняла с теплом и прижала к груди, как своих детей  – армяне, азербайджанцы, русские, белорусы. Что происходит с этими людьми? Почему они не хотят учить такой божественно красивый язык? – возмутилась она.
Публикация набрала десятки комментариев. В них сторонники президента называют представителей нацменьшинств “дикарями”, “шовинистами” и “предателями”.
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