Совет Европы подтвердил: предложенные правительством поправки в Конституцию соответствовали заключениям Венецианской комиссии

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Совет Европы подтвердил, что законопроект о внесении поправок в высший закон страны, касающихся судебной системы и Высшего совета магистратуры, соответствовал последним заключениям Венецианской комиссии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр юстиции Фадей Нагачевский по итогам своего недавнего визита в Страсбург.

Глава ведомства провёл ряд встреч с членами рабочей группы высокого уровня Совета Европы, созданной для поддержки усилий РМ по реформированию юстиции. В ходе бесед были обсуждены предлагаемые изменения и важность их соответствия европейским стандартам. Члены Совета Европы также подтвердили намерение и впредь тесно сотрудничать с властями нашей страны для более эффективного внедрения реформы правосудия.

Нагачевский добавил, что сегодня на заседании правительства попросит повторно принять данный проект с учётом некоторых поправок для соблюдения решения Конституционного суда. Сразу после утверждения он будет опубликован в “Официальном мониторе” и передан КС для получения заключения и последующей передачи парламенту, пишет ntv.md.

Напомним, ранее Конституционный суд отклонил выдвинутую правительством инициативу о пересмотре Конституции. Законопроект касался порядка назначения судей, в том числе Высшей судебной палаты.

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