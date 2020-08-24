Совещание руководства страны: о чём шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили несколько тем, в том числе пакет поправок, разработанный Правительством Республики Молдова для поддержки отечественных аграриев, пострадавших от беспрецедентной засухи.

Так, предложение исполнительной власти, направляемое в парламент, предполагает возмещение начисленного НДС для осуществления сопутствующих платежей, включая налоги на заработную плату. В то же время планируется ввести мораторий на налоговые проверки, а фермеры получат от Торгово-промышленной палаты справки о подтверждении форс-мажорных обстоятельств для урегулирования их отношений с экономическими агентами и поставщиками.

– На сегодняшнем заседании нас проинформировали о том, что профильные органы получили первые документы от фермеров для компенсации потерь: 1500 леев за каждый гектар потерянного урожая пшеницы и 1600 леев за каждый пересеянный гектар, – отметил президент.

Второй важной темой обсуждения стал значительный рост числа людей, инфицированных COVID-19. Участники встречи с сожалением констатировали, что наблюдается самый большой рост с начала пандемии, и подчеркнули, что это связано с несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил нашими гражданами.

– Мы предупредили, что в случае дальнейшего халатного отношения к этим нормам государственные органы будут вынуждены вновь ввести ограничительные меры, – добавил Игорь Додон.

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