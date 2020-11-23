Совещание руководства страны: о чём говорили президент, премьер и спикер

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Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации, бюджетно-налоговой политики, в том числе подведение итогов нынешнего года и необходимость принятия парламентом Закона о бюджете на 2021 год.

На встрече было подчеркнуто, что параметры бюджета определены с учетом планируемых инвестиций в инфраструктурные проекты.

– Мы продолжим оказание помощи экономическим агентам, которые по-прежнему несут потери из-за непрекращающейся пандемии. Кроме того, напомню, что в январе 2021-го состоится второе повышение зарплат всем медицинским работникам на 30%, – добавил Додон.

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшую борьбу с пандемией, которая принимает угрожающие масштабы во всём мире и Республике Молдова в частности. Они отметили, что национальная система здравоохранения пока справляется с ситуацией, но ее возможности небезграничны, поэтому руководство страны призвало людей соблюдать требование об обязательном повсеместном ношении масок и прилагать все усилия во избежание инфицирования.

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