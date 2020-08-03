Совещание руководства страны: о чем говорили президент, премьер и спикер (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства принял сегодня участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

Стороны обсудили ряд тем, таких как постановление правительства Республики Молдова от 31 июля, которым парламенту рекомендуется ратифицировать Соглашение с Евросоюзом о макрофинансовой помощи на сумму 100 млн. евро двумя траншами. В случае ратификации документа законодательным органом первый транш в размере 50 млн. ожидается в сентябре, а для получения второго Молдова должна будет выполнить шесть предусловий.

Игорь Додон приветствовал тот факт, что на заседании правительства 31 июля было также одобрено начало переговоров с Российской Федерацией о получении кредита в размере 200 млн. евро. В то же время президент высоко оценил решение расширить пакет услуг, покрываемых системой медицинского страхования, и включить в нее проведение тестов на COVID-19 и уход на дому для инфицированных людей.

Участники встречи также говорили о подготовке к новому учебному году и возможному открытию детских садов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. С этой целью правительство выделит более 50 млн. леев на приобретение защитных средств и расходных материалов для каждого учебного заведения и каждого класса, группы.

– Обсудили и вопросы сельского хозяйства, с сожалением констатировав большие потери второй группы зерновых: кукурузы и подсолнечника, урожай которых был частично или полностью потерян в некоторых регионах Республики Молдова из-за засухи. Решили выделить дополнительно 100 млн. леев для покрытия этих потерь и еще 100 млн. для Интервенционного фонда правительства, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, подчеркнул он, сейчас в самом разгаре реконструкция дорог в более чем тысяче населенных пунктов нашей страны в рамках национальной программы «Хорошие дороги для всех». Работы будут проводиться в августе и сентябре, их надеются полностью завершить к 10 октября с.г. В то же время продолжается реконструкция национальных дорог, и большая часть работ идет в соответствии со всеми техническими нормами и стандартами.

– В конце встречи мы рассмотрели проблему пандемии, которая продолжает нас беспокоить, поскольку уже вторую неделю подряд увеличивается число людей, зараженных коронавирусом, а в соседних и других странах фиксируются новые антирекорды. Мы обратили внимание наших граждан на то, что несоблюдение предписанных мер создает огромное давление на медицинскую систему, а также на бюджет, поскольку приводит к большим расходам. Призвали народ Молдовы строго соблюдать санитарные нормы, – подытожил президент.

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