Совещание руководства страны: о чем говорили Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства принял этим утром участие в еженедельном совещании вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны подвели итоги прошедшей недели и составили повестку на ближайшие дни.

Сначала они обсудили пандемический кризис, который на прошлой неделе показал негативную динамику как на мировом уровне, так и в Республике Молдова. Отметили, что 30 июня истекает срок чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья, а завтра состоится заседание профильной Национальной чрезвычайной комиссии, которая изучит возможность продления режима, исходя из создавшейся ситуации.

Кроме того, президент, спикер и премьер говорили о социально-экономических проблемах и инфраструктурных проектах. Так, сообщается о начале тендеров в рамках реализации программы «Хорошие дороги во всей стране», а уже в июле планируется старт работ в ряде населенных пунктов Республики Молдова.

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