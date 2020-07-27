Совещание руководства страны: о чем говорили Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром глава государства принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили несколько важнейших тем, одной из которых была ситуация в сельском хозяйстве и, в частности, серьезная засуха, которая нанесла значительный ущерб зерновым первой и второй групп.

– Исходя из этой ситуации, мы говорили о выделении дополнительных финансовых средств для поддержки сельского хозяйства, плюс к уже выделенным 100 миллионам леев в форме субсидий. Эти суммы будут распределены пропорционально объему потерь, понесенных каждым сельскохозяйственным предприятием. В связи с этим мы также разработаем регламент распределения этих субсидий, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В то же время в части доходов в бюджет и социальных выплат участники встречи констатировали стабилизацию ситуации. В июле объем полученных доходов практически равен доходам за июль 2019 года. В этом же контексте они сообщили о продолжении переговоров с Международным валютным фондом. Была отмечена продуктивность этого процесса и подчёркнуто, что правительство Республики Молдова не возьмет на себя никаких обязательств, предусматривающих ужесточение налоговой политики. Был также обсужден вопрос о начале переговоров с Российской Федерацией о получении кредита в 200 млн. евро.

– Рассмотрели и проблему пандемии, которая по-прежнему вызывает беспокойство, в том числе на региональном уровне. С сожалением было отмечено, что количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе увеличилось по сравнению с предыдущей неделей. Именно по этой причине Комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении решила продлить чрезвычайное положение до 31 августа. В то же время мы будем следить за динамикой и решим, будут ли школы и детские сады открыты вновь. Призвали политиков проявить максимальную ответственность и не спекулировать на этом вопросе, – подытожил президент.

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