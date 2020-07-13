Совещание руководства страны: какие темы обсудили президент, премьер и спикер (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром глава государства принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны подвели итоги работы руководства Республики Молдова на минувшей неделе.

Игорь Додон отметил, что поправки в бюджет по результатам поддержки четырех первостепенных социально-экономических проектов вступят в силу после их промульгации.

– В связи с этим мы сообщили о начавшихся работах по реконструкции национальных автодорог и о начале строительства 16 промышленных парков в райцентрах Молдовы, благодаря чему откроются рабочие места и будет развиваться региональная экономика, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.

Обсудили участники встречи и проблему пандемии, отметив, что, несмотря на положительную динамику в Молдове за последние две недели, было принято решение о продлении режима ЧП в сфере общественного здоровья по причине тревожной ситуации на региональном и мировом уровне.

– Некоторые страны снова ввели ограничительные меры, а нам нужно и далее соблюдать санитарные нормы, – добавил Додон.

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