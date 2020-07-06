Совещание руководства страны: главные темы (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны проанализировали результаты работы высшего руководства страны за прошлую неделю и обозначили задачи на ближайшие дни.

Самый важный вопрос текущей повестки, отметил президент, – заседание Парламента Республики Молдова сегодня в 14:00.

– Подчеркнул, что предлагаемый пакет бюджетных поправок имеет большое значение, поскольку предусматривает повышение зарплат медицинским работникам, материальную помощь пенсионерам, финансовую поддержку аграриям, малому и среднему бизнесу, – подчеркнул Игорь Додон.

Участники встречи затронули и проблему пандемии, отметив, что в Республике Молдова вторую неделю подряд отмечается сокращение количества новых случаев, однако на глобальном уровне ставятся новые рекорды – более чем по 200 тысяч случаев в день.

– Это означает, что фактор пандемии никуда не исчез и нам придется с этим считаться. В то же время было отмечено, что на нынешней неделе пройдет заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, где будут обсуждены дальнейшие действия с учетом того, что 15 июля истекает срок режима чрезвычайной ситуации в здравоохранении, – подытожил глава государства.

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