Совершивший кражу рецидивист стрелял в полицейских при задержании

Совершивший кражу рецидивист стрелял в полицейских при задержании

В Сынжерейском районе 22-летний мужчина пробрался в чужую машину и украл 200 леев. Момент кражи заметил хозяин автомобиля, но вор успел скрыться в близлежащей лесной полосе.

Потерпевший вызвал полицию. Вскоре подозреваемого задержали, однако мужчина успел произвести несколько выстрелов в сторону правоохранителей.

Гражданина доставили в инспекторат. Тестирование показало, что он был пьян. Как выяснилось, мужчина вышел из тюрьмы в июне прошлого года. Ружьё он украл в овчарне в Теленештском районе, где работал пастухом.

Расследование случившегося продолжается.

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