Совершил криминальный тур по Приднестровью: задержан серийный вор

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Оперативники раскрыли серию краж, совершённых за последний месяц в сёлах Рашково и Катериновка. Задержан основной подозреваемый – ранее неоднократно судимый житель Рыбницы 40 лет.

Как выяснилось, мужчина недавно вышел из тюрьмы и снова взялся за старое. Отправившись в Каменский район к своим приятелям, он посещал жилища незнакомых ему людей. В домовладение 58-летнего жителя села Рашково злоумышленник забрался, разбив окно. Внутри не нашёл ничего ценного и ушёл с пустыми руками, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В селе Катериновка он воспользовался моментом, пока пожилая сельчанка работала в огороде, и зашёл в её дом. Добычей вора стали 1 130 приднестровских рублей. В этом же селе он обокрал 77-летнюю пенсионерку. Похитил продукты и приглянувшуюся куртку. Установлено несколько фактов, когда подозреваемый незаконно проникал в чужие подвалы и летние кухни, обеспечивая себя выпивкой и закуской. Некоторые потерпевшие даже не заявляли в милицию о кражах.

На сегодняшний день установлено 7 эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Ведётся следствие. Проверяется, был ли причастен к хищениям приятель задержанного.

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