Совершил 16 краж: в столице задержали серийного вора (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в совершении 16 краж в секторах Ботаника, Центр и Чеканы.

По данным столичной полиции, злоумышленник воровал в основном велосипеды из подъездов жилых домов. Сумма ущерба превышает 24 тыс. леев. Кроме того, мужчина проник на АЗС на улице Буребиста и украл из сейфа 141 485 леев.

Задержанный признал свою вину. Его поместили под арест на 72 часа.

Мужчине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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